В Электростали наградили победителей муниципального этапа премии «Золотой Меркурий»

На ней лучшие предприниматели городского округа получили заслуженные награды. Также во время торжественного мероприятия был проведен сбор гуманитарной помощи для российских бойцов, участвующих в специальной военной операции.

Награды предпринимателям вручали глава города Инна Волкова, ее заместитель Вадим Бахматов, заместитель председателя городского Совета депутатов Эрленд Гурский, а также депутат Московской областной Думы Линара Самединова. Инна Волкова передала лучшим представителям городского бизнес-сообщества грамоты Государственной Думы РФ от имени депутата Госдумы Геннадия Панина.

На церемонии награждения предпринимателей также присутствовали участники специальной военной операции.

«Уверена, что в нашем городе работают самые талантливые и профессиональные предприниматели, а ещё они всегда приходят на помощь в трудные моменты, участвуют в жизни Электростали. Поэтому я надеюсь, что победители городского этапа обязательно попадут в общероссийский финал», — подчеркнула глава Электростали Инна Волкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.