В Екатеринбурге ко Дню Победы открылась выставка о подвиге уральских энергетиков

В честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге начала работу выездная экспозиция, раскрывающая героизм энергетиков Урала. Вниманию посетителей представлены уникальные фотографии и архивные документы, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

Малоизвестные факты о подвигах энергетиков в годы войны, личные истории и уникальные документы из архивов стали основой для экспозиции, развернутой в рамках проекта «Урал: горячее сердце Победы!».

Энергетики Урала, включая женщин и даже подростков, самоотверженно работали, обеспечивая функционирование заводов, производство военной техники и жизнедеятельность городов. До 9 мая познакомиться с историей энергетики Урала можно в «Синара-центре», после чего экспонаты вернутся в Музей энергетики Урала.

К 80-летию Великой Победы компания «Россети Урал» реализует множество других проектов патриотической направленности и организует памятные мероприятия для работников и ветеранов отрасли. В более чем 30 городах России на объектах энергетики, принадлежащих «Россетям», размещены тематические муралы, фотовыставки и арт-объекты. В городах, где присутствует компания «Россети Урал», они представлены в Екатеринбурге, Челябинске и Перми.