В егорьевском парке пройдет несколько спортивных мероприятий на этой неделе

Жителей и гостей муниципального округа Егорьевск приглашают в Парк культуры и отдыха «Пегас». Организаторы подготовили развлекательные программы для детей, а также спортивный досуг для жителей старшего возраста, сообщает пресс-служба администрации округа.

Участники клуба «Активное долголетие» особенно любят заниматься физкультурой на свежем воздухе. 11 марта на центральной площадке для них и всех жителей серебряного возраста пройдут спортивные мероприятия. В 10:30 — «Утренняя зарядка в парке», а в 10:50 — «Еженедельная тренировка по скандинавской ходьбе».

В 11:00 в игровом павильоне пройдет творческая мастерская по декоративно-прикладному творчеству, посетить которую смогут и взрослые, и дети. А вот дошкольников 13 марта в 11:00 на центральной площадке парка ждет детская спортивная программа «Веселые старты» с играми, конкурсами и эстафетами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.