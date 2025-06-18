В Егорьевске состоялся концерт ансамбля «Scherzo» Колледжа педагогики и искусства

В этом году ему исполнилось 15 лет. За это время менялся коллектив, уходили студенты старших курсов, на их место приходили первокурсники. На этот раз героями вечера стали выпускники, лауреаты Студенческой весны Подмосковья, участники Всероссийской студвесны прошлого года Сахил Диланов и Данила Сапожников.

«Наш ансамбль — это команда, которая работает вместе. Наш руководитель знает, как работать с каждым из нас, чтобы добиться наилучшего результата. То время, которое мы проводим на занятиях, проходит очень интересно и продуктивно. В ансамбле мы не только поём, но и осваиваем сценическое мастерство, хореографию. Мычувствуем, что с каждым годом растёт наш профессиональный уровень», — делится студент 4 курса музыкального отделения Колледжа педагогики и искусства Сахил Диланов.

«Сам ансамбль — это кузница навыков студентов. Петь в группе с одной стороны легче, чем сольно, исполняя небольшие сольные фрагменты, ты набираешься опыта. С другой стороны, петь свою партию в ансамбле, это сложно, вести свою мелодию, держать и не срываться на соседние партии, это и воспитывает гармонический слух, и укрепляет музыкальность в целом», — отмечает преподаватель вокала Колледжа педагогики и искусства Станислав Валерьевич Бодров.

Всего на сцене в составе ансамбля выступили 6 человек. Это студенты 2 курса музыкального отделения Данила Лысенко и Тимур Пикульский, а также первокурсник Илья Журавлев, который принял эстафету от старшего брата, выпускника колледжа Александра Журавлева, ныне методиста музыкальной школы и преподавателя вокала.

Выпускникам, к слову, как отмечает руководитель ансамбля Станислав Бодров, на сцене Колледжа педагогики и искусства всегда рады. Его воспитанники нередко приезжают к учителю за профессиональным советом, а также участвуют в совместных проектах и концертах. Вот и на этом концерте педагогов радовал прекрасный солист, тенор Дмитрий Ельчин.

«Студенты видят как работают на одной сцене с ними профессионалы, берут вольно или подсознательно их фишки, способы поведения на сцене, манеру пения и многое другое», — говорит Станислав Бодров.

Студенты представили разнообразную программу: глубокие, сложные арии, дуэты из мюзиклов, популярные вокальные композиции. Зрители подпевали артистам знакомые песни. Концерт стал не только новым показателем высокого уровня подготовки музыкантов учебного заведения, но и ярким завершением серии мероприятий, посвященных 95-летнему юбилею Колледжа педагогики и искусства.

«Во время концерта мы постоянно ощущали поддержку зрителей, которые восторженно принимали каждую композицию. В дальнейшем, я не хочу разрывать связь с любимым колледжем и, также, как выпускники прошлых лет, приезжать и участвовать в концертах ансамбля „Scherzo“», — рассказывает Сахил Диланов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.