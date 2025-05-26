В Егорьевске прошел III областной открытый фестиваль «Играй на улице, оркестр!»

В городе он проходит каждый год, и число участников постоянно растет. В 2023 году фестиваль приобрел статус областного. В этом году Фестиваль «Играй на улице, оркестр!» был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Заявки на участие в этом масштабном смотре духовой музыки подали 12 творческих коллективов из таких городов, как: Егорьевск, Кашира, Раменское, Озеры, Коломна, Королев, Можайск, Котельники, Ступино, Орехово-Зуево, а также из городского округа Богородский. Всех участников фестиваля приветствовали заместитель главы муниципального округа Егорьевск Наталья Леликова и заместитель председателя Совета депутатов округа Александр Плотников.

Оценивало выступление коллективов профессиональное жюри, в состав которого вошли: композитор и руководитель оркестра Детского Музыкального театра юного актера, заведующий музыкальной частью театра Сатиры Алексей Скипин, Заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель духового оркестра Коломенской филармонии Александр Пономарев, Заслуженный работник культуры Московской области, начальник управления культуры и туризма м. о. Егорьевск Наталья Цыро, певец, актер, педагог по вокалу и актерскому мастерству Российского института театрального искусства и РГСУ Илья Викторов, заведующая кафедрой искусств Российского государственного социального университета, певица джазового оркестра, саксафонистка Наталья Ющенко.

Коллективы выступали в 3 номинациях: детские духовые оркестры, самодеятельные и любительские оркестры, оркестры музыкальных колледжей и военные оркестры. Со сцены в этот день звучали марши, патриотические произведения, а также песни военных лет. Хорошо известные слова на любимые мелодии зрители исполняли вместе с артистами.

«Это музыка, от которой учащается пульс, мурашки бегут по коже, а сердце наполняется гордостью», — отметил глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

Егорьевский муниципальный округ на фестивале представили духовой оркестр Егорьевского авиационного технического колледжа гражданской авиации им. В П. Чкалова под руководством Сергея Костенникова и эстрадный ансамбль «Ритм» Дворца культуры им Г. Конина под руководством Анатолия Завьялова. Каждый коллектив был отмечен благодарностью Главы муниципального округа Егорьевск. Лучшие выступления стали лауреатами фестиваля «Играй на улице, оркестр!».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.