В Егорьевске Подмосковья 3 мая откроют выставку керамики

Выставка «Эклектика в керамике» откроется 3 мая в Егорьевском историко-художественном музее. В экспозиции представят около 40 работ художника-керамиста Александра Гапонько, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Автор проекта — выпускник колледжа Гжельского государственного университета, художник-керамист и гончар Александр Гапонько. В экспозицию вошли около 40 работ, созданных по мотивам различных народных промыслов, среди которых Гжель, Скопин и Опошня.

Мастер сочетает разные техники: работу на гончарном круге, лепку и создание рельефов. Он расписывает майолику, использует восстановительный обжиг, работает с фарфором, красной глиной и каменными массами. В декоре применяет кобальт, глазури, поливы и лощение.

Изделия отличаются необычными формами и фактурами, игрой света и цвета — от мягких переливов глазури до ярких художественных решений. Выставка будет работать до 20 августа. Возрастное ограничение 0+.

Адрес музея: Московская область, Егорьевск, улица Советская, 73/20.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.