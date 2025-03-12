В Егорьевске открыли экспозицию, посвященную экологической трагедии в Черном море

Основатель экологического музея в Егорьевске «МузМус» Евгения Буланова и еще три активиста из Егорьевска вернулись с побережья Черного моря, где помогали очищать береговую линию от мазута в поселке Волна в Темрюкском районе Краснодарского края — на Таманском полуострове. Там расположен штаб «Дельфины», сообщает пресс-служба администрации округа.

Для волонтеров предусмотрено все — питание, ограниченное время работы, развлекательная программа. Теплая погода создавала определенные трудности в работе. По словам Евгении, с повышением температуры мазут становится более текучим и липким. Это значительно усложняет процесс его удаления. Через три дня работы было принято решение снимать 30-40 сантиметров каменистой поверхности и выносить с пляжа. Несмотря на все трудности, Евгении не хотелось уезжать. Сейчас она планирует новую поездку к Черному морю.

В память о катастрофе и героическом подвиге людей со всей России Евгения оборудовала уголок в своем музее. Она создала экспозицию, где можно посмотреть кадры с места событий, памятные подарки, костюм, в котором Евгения вместе с другими волонтерами работала на побережье. И даже — немного мазута в завинченной наглухо стеклянной банке (0+).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.