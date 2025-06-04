В Егорьевске 8 июня пройдет фестиваль ударной музыки

Проекту дали старт осенью прошлого года. Тогда он вызвал широкий отклик горожан — порядка 30 артистов выступили более чем перед 1 тыс. зрителей.

Мероприятие организует егорьевский молодежный центр «Маяк» совместно со школой игры на барабанах DrumSkill и кавер группой GO Party. Цель фестиваля — объединить поколения через разные направления музыки — живые ударные, вокальное исполнение и электронные семплы в сопровождении светового шоу.

Фестиваль пройдет в парке «200 лет Егорьевску» 8 июня в 17:00.

На счету молодежного центра уже немало мероприятий, которые помогают развиваться творческой молодежи округа. Ранее стало известно, что в парке «200 лет Егорьевску» состоится фестиваль уличной культуры «Открытый город».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.