В Егорьевске 14 марта откроется выставка «Живое»

Выставка «Живое», посвященная животному миру, откроется 14 марта в Егорьевском историко-художественном музее. Около 20 художников, скульпторов и дизайнеров представят свои работы в разных жанрах, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозицию вошли произведения почти 20 авторов. Посетители увидят скульптуры, живопись, графику, инсталляции и предметы декоративно-прикладного искусства — от классических образцов до современных форм художественного высказывания.

Каждый мастер по-своему раскрывает тему многообразия животного мира. Через свои работы авторы поднимают вопросы экологии и напоминают о необходимости бережного отношения к окружающей среде.

Выставка будет работать до 14 апреля. Возрастное ограничение — 0+. Подробности размещены на сайте Егорьевского историко-художественного музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.