В Дзержинском состоялось открытие выставки живописи

Культурно-эстетический центр города Дзержинский давно стал местом притяжения любителей изобразительного искусства. Накануне здесь состоялось открытие выставки «Души и сердца вдохновение» (0+) известного художника-живописца Ильи Лысенкова, продолжателя традиций русской школы живописи, ученика легендарного Ильи Глазунова, доцента кафедры живописи Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Открывая выставку, директор Культурно-эстетического центра Артем Ярошенко отметил, что каждая картина в экспозиции — это история, наполненная теплотой и вдохновением. Илья Лысенков родился в городе Луховицы, Московской области. Начал рисовать в 10 лет. Более 30 лет он занимается художественным творчеством. На его полотнах родные сердцу русские пейзажи, архитектура, люди.

«На большинстве полотен представлена природа средне-русской полосы, нашего родного и любимого Подмосковья», — сказал художник Илья Лысенков.

Илья Лысенков — участник множества сборных и персональных выставок в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ростове Великом, Рязани, Владимире и Владимирской области, Севастополе. Произведения художника находятся в частных коллекциях России, Германии и Канады. Он дипломант и лауреат многих всероссийских и международных конкурсов и фестивалей изобразительного искусства.

На выставке в Дзержинском представлено около тридцати живописных работ автора. Это уже вторая выставка члена Творческого Союза художников России Ильи Лысенкова в Дзержинском.

Вдохновившись местными пейзажами и архитектурой Николо-Угрешского монастыря, художник провел со своими студентами здесь пленэр. Илья Лысенков подарил Культурно-эстетическому центру этюд, написанный им в рамках плэнера. Выставка живописи «Души и сердца вдохновение» продлится в КЭЦ до 29 апреля. Вход свободный.

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