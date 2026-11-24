Экспозиция «Боевой путь солдата» включает 15 картин, написанных по личным впечатлениям Нурислана Наврузова, и карандашные наброски, созданные в минуты затишья на передовой.

Нурислан Наврузов с позывным «Художник» в апреле 2024 года участвовал в боевых действиях в районе села Терны в Донецкой области. После ранения и возвращения из зоны специальной военной операции он посвятил себя живописи. Его работы отражают события на передовой и подвиги сослуживцев.

«Мне хотелось бы, чтобы дети, которые познакомятся с моей выставкой, знали, какие трудности приходится преодолевать солдатам, какой ценой дается Победа», — отметил автор работ, член ассоциации ветеранов СВО городского округа Люберцы Нурислан Наврузов.

Выставку организовали при поддержке Люберецкого отделения ассоциации ветеранов СВО. Посетить ее можно в молодежном центре «Лидер» по адресу: г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д. 42. Экспозиция работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу и воскресенье — с 12:00 до 18:00. Возрастное ограничение — 6+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.