В Дзержинском открылась уникальная выставка «История одной картины»

14 сентября, в рамках «Года семьи», в Культурно-эстетическом центре городского округа Дзержинский прошло открытие выставки «История одной картины»(0+), посвященной истории рода и династии талантливых художников Блудновых. На открытии выставки собрались представители рода Блудновых, искусствоведы и любители живописи, передает пресс-служба администрации муниципалите

Экспозиция, которая насчитывает более 70 картин, расположена сразу в двух выставочных залах. В одном представлены картины художника с мировым именем Павла Блудного, во втором зале — работы его сына, талантливого живописца Григория.

«Три года мы собирали информацию, вели переговоры и готовили все необходимое, чтобы открыть эту уникальную выставку. Трудно даже представить, какой гигантский пласт интереснейшей информации об этом роде нам удалось собрать», — говорит один из инициаторов создания экспозиции «История одной картины», заместитель директора КЭЦ Елена Егорова.

В 2030-м году роду Блудновых исполнится 200 лет, свои истоки он берет на Угрешской земле. В 1830 году семья Матвея Лукьянова из деревни Гремячево (н. в. город Дзержинский) насчитывала семь человек. Отец семейства много путешествовал, отчего соседи прозвали его «Блудный». Впоследствии члены семьи уже официально стали носить фамилию Блудновы.

Любопытный исторический факт, дом семьи Блудновых в деревне Гремячево стоял на том самом месте, где в настоящее время находится здание «Информационного центра» в Дзержинском.

Сын Матвея Лукьянова — Федор Блуднов, а в последствии и сын Федора — Алексей Блуднов взяли в руки кисти и первыми в роду начали создавать художественные полотна. «Видимо в семейном коде этого рода буквально „зашита“ тяга к путешествиям и творчеству», — рассказывает Елена Егорова. Наш современник Павел Блуднов объездил почти весь мир, много работал, его имя широко известно любителям живописи в разных странах. Его сын — Григорий также стал продолжателем творческой династии художников. Есть в роду поэты и писатели.

Вечер в КЭЦ завершился дружеским чаепитием, на котором читали стихи и угощались вкусными блудновскими пирогами.

Выставка «История одной картины» продлится до 22 сентября. Вход свободный.

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