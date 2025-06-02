В Дубне стартовал проект «Музыка на Волге»

Второй сезон полюбившегося жителям и гостям города проекта «Музыка на Волге» стартовал в первый день лета в Дубне. Две виолончели и барабан дали такую же энергетику как целая рок-группа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Трио имени Чайковского вернулось в Дубну в первый день лета вместе с проектом «Музыка на Волге»: играть на открытии выпала честь тем, чьим выступлением завершился прошлый сезон.

«Очень приятно прямо у Волги выступить. Мы только начали саундчек, а уже собрались толпы народа», — отметил участник «Трио имени Чайковского» Иван Пшеничников.

В ходе выступления стало по-настоящему жарко: знакомые композиции зарубежных и отечественных исполнителей в новом прочтении заставляли дубненцев не только подпевать, но и танцевать.

«Я в восторге от того, что в нашем городе проходит столько мероприятий, можно прийти и насладиться», — говорит жительница Дубны Звенислава Лукина.

Дубненский симфонический оркестр уже готовит программу на все лето. Обещают разнообразие: и необычное выступление и духовиков, и вокал, и инструментальную музыку — самые разные направления и множество сюрпризов. Руководитель оркестра Наталья Кастро подчеркнула: по сравнению с прошлым годом подход к проведению концертов на набережной стал более системным.

«Начинали спонтанно в прошлый раз, потому что это был для нас эксперимент, мы еще не знали, во что это выльется. Но получилось — мы не пропустили ни одного выходного дня, чтобы публику не порадовать нашими концертами. Сейчас, конечно, выстраивается система наших концертов, поэтому, наверное, в этом отличие», — рассказала директор Дубненского симфонического оркестра Наталья Кастро.

Следующий концерт в рамках проекта «Музыка на Волге» состоится 8 июня в парке «Набережная им. Д. И. Менделеева».

«Дубненцы тепло встретили артистов. Спасибо музыкантам за прекрасную игру и настроение! Лето в Дубне началось!» — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Дубна — единственный город Московской области, расположенный на Волге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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