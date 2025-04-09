В Дубне стартовал прием заявок на фестиваль «Город танцует в парках»

В Подмосковье стартует III Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках». В этом году проект выходит на новый уровень — и дубненцы будет состязаться с танцорами не только со всего региона, но и со всей страны. Победителей проекта Егор Дружинин отберет в свою команду «КЕД», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект организован при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. Художественным руководителем проекта выступает заслуженный артист РФ Егор Дружинин. Оценивать выступление команд ему помогут звездные члены жюри: хореограф, танцовщик, театральный режиссер Александр Могилев, танцовщица и хореограф Екатерина Решетникова, танцовщик и хореограф Леша Карпенко, танцовщик, хореограф и режиссер Владимир Варнава.

Заявки от дубненских коллективов уже ждут: их будут принимать до 23 апреля. К участию приглашаются танцоры от 10 до 14 и от 15 до 35 лет.

Поболеть за земляков смогут все желающие: отборочный тур в наукограде пройдет 26 мая на молодежной поляне.

«Знаю, что первые дубненские танцевальные коллективы уже подали заявки и готовят свои танцы к фестивалю. Успехов!» — поддержал команды глава Дубны Максим Тихомиров.

В этом году в конкурсной программе будет представлено 2 номинации: «Танцевальный коллектив»и «Индивидуальный исполнитель».

Уже 17 мая фестиваль «Город танцует в парках» откроется масштабным концертом, где выступят танцоры со всей России. Участники из Подмосковья смогут побороться за звание лучшего коллектива с 18 мая по 28 июня. Завершится проект как всегда гала-концертом финалистов от каждого города, который пройдет в сентябре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.