В Дубне прошел день наукоградов Подмосковья

В подмосковной Дубне прошли мероприятия, приуроченные ко дню наукоградов. В рамках праздника традиционно проводятся деловые мероприятия, посвященные вопросам развития наукоградов. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В этом году принимающей стороной выступила Дубна, которая носит статус наукограда с 2001 года. Основная специализация научных предприятий Дубны — ядерная физика.

В рамках деловой программы в Дубне была проведена конференция «Наукограды РФ: задачи современного этапа развития», а также пленарное заседание, на котором обсуждались актуальные темы по вопросам развития наукоградов.

Участники также смогли посетить выставку, на которой были представлены достижения, разработки и продукция предприятий, работающих в наукограде Дубна. Среди участников выставки: ОИЯИ, ГосМКБ «Радуга», Центр космической связи «Дубна», НПО «Криптен», Научно-исследовательский институт прикладной акустики. В числе экспонентов выставки были и представители крупнейшей российской особой экономической зоны «Дубна».

Среди резидентов ОЭЗ, представивших свои экспозиции на выставке, компании «Энкор», «Окей Вижен Технологии», «ВестМедГрупп» и многие другие. Всего на выставке было представлено более 20 предприятий подмосковного наукограда, 12 из которых резиденты ОЭЗ.

Праздничное мероприятие в Дубне посетили представители не только подмосковных, но и некоторых российских наукоградов. Кроме того, в деловых мероприятиях приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, а также бизнеса.

Андрей Воробьев добавил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.