В Дубне прошел 10-й областной парафестиваль искусств «Добрый мир»

Юбилейный 10-й областной парафестиваль-конкурс искусств «Добрый мир» состоялся 7 декабря в Дубне и собрал более 300 участников с ограниченными возможностями здоровья из 44 муниципалитетов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль объединил любителей пения, игры на музыкальных инструментах и изобразительного искусства. Более 300 участников из 44 муниципальных образований региона прошли отбор на финальный этап. В рамках фестиваля была организована выставка рисунков и декоративно-прикладного творчества.

На сцене ДК «Октябрь» свои таланты продемонстрировали инструменталисты, певцы и артисты театров. Все участники, лауреаты и победители получили дипломы, памятные подарки и аплодисменты. Жюри высоко оценило старания и мастерство конкурсантов.

Заместитель главы городского округа Дубна Светлана Жаленкова отметила, что многие участники приезжают на фестиваль не первый год и радуют организаторов своими успехами и развитием творческих способностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться— всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.