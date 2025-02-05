В Дубне открылась выставка работ художника Юрия Сосина к его 95-летию

Выставка работ академика Академии художеств РФ Юрия Сосина, посвященная 95-летию со дня его рождения, открылась в Дубне. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Эта выставка, в первую очередь, рассказывает об истории Дубны. Важно сохранить, как память о таких людях как Юрий Иванович Сосин, так и его работы, его наследие нашему городу», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Юрию Сосину были подвластны любые жанры. Он рисовал пейзажи, портреты, графику. В день открытия выставки его дочь и педагог Марина Сосина провела экскурсию. С любовью рассказывала о каждой работе отца. Например, чтобы написать одну из картин, Юрий Иванович буквально запрыгнул в лодку к удивленному рыбаку.

Многие годы он участвовал в формировании внешнего облика Дубны как главный художник города, создавал эмблемы предприятиям.Именно он автор первого герба Дубны. Есть и ещё одно напоминание о мастере, с которым знаком каждый дубненец.

«Однажды к нему приходит каменщик и говорит: строим дом, и хотим выложить надпись. Долго думали и придумали выложить знаменитую фразу Игоря Курчатова — „Атом не солдат — атом рабочий“. Они рассчитали масштаб каждого кирпичика», — рассказала дочь Юрия Сосина, художница Марина Сосина.

В этот день на выставке собрались неслучайные люди. Все они знали и любили Юрия Сосина. Не смог пропустить выставку и его ученик, а сегодня архитектор, член Союза Московских Архитекторов и почетный строитель города Москвы.

«Я счастлив и горд, что учился у Юрия Ивановича, это действительно колоссальная личность», — отметил ученик Юрия Сосина, архитектор Станислав Мальцев.

Познакомиться с творчеством Юрия Сосина в зале Дома ученых ОИЯИ можно будет до 6 марта.

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