В Дубне нашли уникальный архив 1950-х и готовят выставку к 70-летию города

Сотрудники музея истории крылатых ракет в Дубне начали изучать архивные документы 1950-х годов, обнаруженные жителями на чердаке. На их основе планируется организовать выставку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Дубне сотрудники музея истории крылатых ракет приступили к изучению архива, найденного местными жителями при разборе чердака. В архиве содержатся десятки рукописных и печатных документов, отражающих жизнь будущей Дубны в 1950-е годы. Среди них — решения о строительстве дворца культуры «Октябрь», школы и других объектов.

По словам заведующего отделением музея Леонида Четверикова, документы включают распоряжения горисполкома, которые раньше размещались на столбах и остановках, чтобы информировать жителей о городских делах. В архивах также есть сведения о бытовых условиях молодых семей и о начале масштабных работ по благоустройству и озеленению города, в которых активно участвовали жители.

Краеведы отмечают, что такие находки встречаются крайне редко. На основе изученных материалов планируется организовать выставку, посвященную быту жителей деревни Иваньково. Глава городского округа Максим Тихомиров подчеркнул, что экспозиция станет частью праздничных мероприятий к 70-летию Дубны и будет интересна всем жителям города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.