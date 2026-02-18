В Домодедово прошел фестиваль детского творчества к 65-летию первого полета в космос

Фестиваль «Шире круг» объединил юных артистов, их родителей и гостей в тематической атмосфере космодрома. Организатором выступила Домодедовская детская школа искусств. По словам автора проекта Светланы Авиловой, мероприятие стало творческим путешествием в мир космоса: на сцене звучали песни о звездах и планетах, дети исполняли инструментальные номера, танцевали и перевоплощались в маленьких покорителей Вселенной.

Участниками фестиваля стали дети в возрасте пяти-шести лет, для многих из которых это был первый выход на сцену. Все юные артисты получили дипломы лауреатов и сладкие подарки.

Почетным гостем фестиваля стал Дмитрий Сурин, почетный член Федерации космонавтики России и руководитель научно-технического центра ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королева. Он отметил, что такие мероприятия помогают зажечь интерес к науке и мечте о космосе.

Особым моментом вечера стал символический запуск ракеты. Под команду «Внимание: пуск, поехали!» зрители и участники отправились в импровизированное космическое путешествие. В игровой форме дети рассказывали о Луне, первых собаках-космонавтах и значении исторического полета Юрия Гагарина.

Зрители увидели разнообразные творческие номера: игру на виолончели, выступления ансамблей, народные и современные композиции. Атмосфера праздника объединила поколения и вдохновила юных домодедовцев на новые достижения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.