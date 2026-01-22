В Домодедово открылась выставка кукол театра «Маэстро»

В историко-художественном музее Домодедово начала работу выставка художника-сценографа Дмитрия Шарова «Куклы театра «Маэстро». Экспозиция будет открыта до 8 февраля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В историко-художественном музее Домодедово представлена выставка «Куклы театра «Маэстро» художника-сценографа Дмитрия Шарова. Экспозиция позволяет посетителям увидеть процесс создания театральных кукол — от замысла до появления на сцене.

В выставочном зале создана особая атмосфера: выразительные лица кукол, дерево и краски создают ощущение, что экспонаты готовы заговорить. Каждая кукла — часть театральной жизни, наполненная характером и эмоциями артистов.

Проект поднимает темы добра, любви и человеческих ценностей, а также показывает, что настоящая сила связана с добротой и честностью. По словам Дмитрия Шарова, задача театра — с ранних лет учить детей важным жизненным принципам.

Выставка будет интересна детям и взрослым, напоминая, что сказка — это особый язык для разговора о главном. Экспозиция открыта до 8 февраля, вход свободный. Возрастное ограничение — 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.