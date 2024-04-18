В Домодедове впервые прошел городской профсоюзный интеллектуальный конкурс

В Домодедове впервые был проведен городской профсоюзный интеллектуальный конкурс «ЧТО? ГДЕ? ОТ!», посвященный Всемирному дню охраны труда, сообщается на сайте администрации горокруга.

1 место заняла команда профсоюза работников здравоохранения «МедикОТ»; 2 место — команда профсоюза жизнеобеспечения «СОТоварищи»; 3 место — команда профсоюза работников культуры «Сильнее вместе!».

В составах команд собрались участники из различных организаций округа. Благодаря конкурсу появилась возможность улучшить работу на предприятиях, углубить знания и навыки, укрепить взаимосвязь между отраслевыми профсоюзами в рамках координационного совета профсоюзов Домодедова.

Участники в формате брейн-ринга отвечали на тематические вопросы и отлично справлялись. Зрителей конкурса тоже не оставили без дела, а самых активных наградили почетными грамотами.

Конкурс проводился координационным советом профсоюзов городского округа Домодедово, совместно с Союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и областным комитетом профсоюза жизнеобеспечения.

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