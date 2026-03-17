В Домодедове утвердили границы памятника XVI–XVIII веков

Границы территории и режим использования археологического памятника «Селище у деревни Павловское» утвердили в городском округе Домодедово Подмосковья. Объект относится к XVI–XVIII векам, сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия.

Определенные границы фиксируют площадь археологического памятника, а утвержденный режим устанавливает обязательные требования к его сохранению. Эти меры направлены на защиту культурного слоя, сохранение исторической среды и предотвращение повреждения находок при хозяйственной деятельности.

Селище относится к памятникам археологии XVI–XVIII веков. В ходе исследований специалисты обнаружили фрагменты круговой керамики этого периода, что подтверждает существование на данном месте поселения и ведение хозяйственной деятельности в раннее новое время.

Утверждение границ обеспечивает правовую защиту объекта и создает условия для его дальнейшего изучения и сохранения.

