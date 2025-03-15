В Домодедове открылся школьный музей Федеральной службы охраны РФ

В кадетском корпусе Ильинской школы им. полного кавалера ордена Славы И. И. Сидорова городского округа Домодедово открылся музей Федеральной службы охраны Российской Федерации. Название музею дали символичное — «Связь времен», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На торжественной церемонии передачи ключей от музея приняли участие глава Домодедово Евгения Хрусталева и статс-секретарь — заместитель директора Федеральной службы охраны России Виктор Шлемин.

Кадетские классы ФСО открылись в Ильинской школе в сентябре 2023 года, когда для специально для них капитально отремонтировали корпус некогда пустовавшего здания.

«Когда сюда в 2023 году после капремонта впервые пришли учиться ребята, это здание обрело жизнь. А сегодня с появлением музея оно обретает душу», — сказала Евгения Хрусталева.

«В этом музее подготовлена экспозиция с помощью руководства ФСО России. Эта экспозиция связана с правительственной связью», — Ольга Протазова, директор Ильинской.

Как отметила глава городского округа Домодедово, школьный музей — это важная часть образовательного процесса, воспитания настоящих граждан и патриотов своей страны. Экспонаты музея посвящены истории специальной связи Федеральной службы охраны России.

«Спасибо за поддержку руководство ФСО и благодарю всех, кто помогал создавать этот музей. Уверена, ребятам и их учителям будет интересно проводить здесь занятия», — отметила Евгения Хрусталева.

«Это одна страница, одна часть федеральной службы охраны, и мы рады, что те экспонаты, которые были представлены и будут представлены в музее послужили вам основанием изучать историю специальной связи и информации», — Виктор Шлемин, статс-секретарь — заместитель директора ФСО России.

В кадетском корпусе созданы все условия для занятий профильных классов в многофункциональных кабинетах: лазерный тир, 3Д моделирование, беспилотники, робототехника — все занятия в ногу со временем.

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