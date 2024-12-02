В Долгопрудном состоялась премьера спектакля «Сказка о царе Салтане»
Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»
Очередная премьера сезона вышла на сцене Долгопрудненского театра «Город» благодаря поддержке партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины». Первые же показы постановки «Сказка о царе Салтане» собрали полный зрительный зал, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.
Депутат Совета депутатов Долгопрудного Анжелика Тавадова поздравила коллектив театра и зрителей с премьерой и отметила успешную работу «Города» в рамках партпроекта «Культура малой Родины» — он с 2017 года непрерывно участвует в федеральной программе, помогающей небольшим региональным театрам.
Спектакль по сказке Александра Сергеевича Пушкина в инсценировке и сценическом воплощении, созданными главным режиссером театра Лаурой Арутюнян, с первых же минут завораживает своей красочностью, мелодичностью партитур, гибкими и пластичными образами персонажей. Сюжет Пушкина сохранен и воссоздан в лучших традициях классического театра. Многослойность смыслов истории о Салтане, его жене, сыне Гвидоне, прекрасной Царевне-Лебеди и злобных антагонистках Ткачихе, Поварихе и сватье бабе Бабарихе цепко и очень точно охватывает все пространства зрительского внимания.
Авторский штрих режиссера — привнесение в постановку элементов народности, самобытности, русского разудалого духа — заметен и в новой ее сценической работе. Хотя на этот раз Лаура Арутюнян не просто отразила «русскость» в своем режиссерском видении, но отдала дань целому пласту традиций подмосковного региона. В художественном оформлении спектакля — в костюмах, декорациях, реквизите и даже в стилизации фойе театра — показаны красота и многообразие народных художественных промыслов Московской области.
Идеология Пушкина, прописанная им еще в 1831 году, актуальна и сейчас, пройдя испытания веками. Добро побеждает зло, тайное всегда становится явным, не предай Государя своего и Родину свою — эти отнюдь не метафорические смыслы зритель улавливает буквально на подсознании, унося с собой после спектакля не только впечатления от просмотренной постановке, но и заложенные ей духовные ценности.
«Для нас, жителей Подмосковья, самое ценное и дорогое — это наши традиции. Коллектив долгопрудненского театра „Город“ не просто создал очередной сценический шедевр, благодаря поддержке партпроекта „Культура малой Родины“. Постановка стала первой и пока единственной на территории нашей страны, которая славит народные художественные промыслы своего региона», — сказала муниципальный координатор партпроекта «Культура малой Родины», начальник управления культуры администрации городского округа Долгопрудный Марина Сатина.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.
Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»
Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»