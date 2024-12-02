В Долгопрудном состоялась премьера спектакля «Сказка о царе Салтане»

Депутат Совета депутатов Долгопрудного Анжелика Тавадова поздравила коллектив театра и зрителей с премьерой и отметила успешную работу «Города» в рамках партпроекта «Культура малой Родины» — он с 2017 года непрерывно участвует в федеральной программе, помогающей небольшим региональным театрам.

Спектакль по сказке Александра Сергеевича Пушкина в инсценировке и сценическом воплощении, созданными главным режиссером театра Лаурой Арутюнян, с первых же минут завораживает своей красочностью, мелодичностью партитур, гибкими и пластичными образами персонажей. Сюжет Пушкина сохранен и воссоздан в лучших традициях классического театра. Многослойность смыслов истории о Салтане, его жене, сыне Гвидоне, прекрасной Царевне-Лебеди и злобных антагонистках Ткачихе, Поварихе и сватье бабе Бабарихе цепко и очень точно охватывает все пространства зрительского внимания.

Авторский штрих режиссера — привнесение в постановку элементов народности, самобытности, русского разудалого духа — заметен и в новой ее сценической работе. Хотя на этот раз Лаура Арутюнян не просто отразила «русскость» в своем режиссерском видении, но отдала дань целому пласту традиций подмосковного региона. В художественном оформлении спектакля — в костюмах, декорациях, реквизите и даже в стилизации фойе театра — показаны красота и многообразие народных художественных промыслов Московской области.

Идеология Пушкина, прописанная им еще в 1831 году, актуальна и сейчас, пройдя испытания веками. Добро побеждает зло, тайное всегда становится явным, не предай Государя своего и Родину свою — эти отнюдь не метафорические смыслы зритель улавливает буквально на подсознании, унося с собой после спектакля не только впечатления от просмотренной постановке, но и заложенные ей духовные ценности.

«Для нас, жителей Подмосковья, самое ценное и дорогое — это наши традиции. Коллектив долгопрудненского театра „Город“ не просто создал очередной сценический шедевр, благодаря поддержке партпроекта „Культура малой Родины“. Постановка стала первой и пока единственной на территории нашей страны, которая славит народные художественные промыслы своего региона», — сказала муниципальный координатор партпроекта «Культура малой Родины», начальник управления культуры администрации городского округа Долгопрудный Марина Сатина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.