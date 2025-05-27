В Долгопрудном пройдет этап фестиваля «Город танцует в парках»
Фото - © Администрация Долгопрудный г.о.
1 июня в Долгопрудном состоится III Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках». Под руководством заслуженного артиста России Егора Дружинина в Центральном парке Победы пройдет отборочный этап. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Его участниками станут танцоры нашего города:
- Киселева Анна,
- коллектив HI-N.R.G.,
- коллектив DAZE CREW,
- студия танца KLUKVA,
- студия танца LUCKY CREW,
- студия танца Dance Art,
- компания FORMA,
- студия танца PLAY.
Финалисты конкурса примут участие в гала-концерте, который состоится в Подмосковье в сентябре.
На сцене фестиваля также выступят победители и участники популярных танцевальных телепроектов.
Начало в 16:00.
Подробная информация — на сайте городтанцует.рф и в группе фестиваля ВКонтакте.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.
«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.