В Долгопрудном пройдет этап фестиваля «Город танцует в парках»

1 июня в Долгопрудном состоится III Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках». Под руководством заслуженного артиста России Егора Дружинина в Центральном парке Победы пройдет отборочный этап. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Его участниками станут танцоры нашего города:

Киселева Анна,

коллектив HI-N.R.G.,

коллектив DAZE CREW,

студия танца KLUKVA,

студия танца LUCKY CREW,

студия танца Dance Art,

компания FORMA,

студия танца PLAY.

Финалисты конкурса примут участие в гала-концерте, который состоится в Подмосковье в сентябре.

На сцене фестиваля также выступят победители и участники популярных танцевальных телепроектов.

Начало в 16:00.

Подробная информация — на сайте городтанцует.рф и в группе фестиваля ВКонтакте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.