В Долгопрудном проходит конкурс «Служба спасения глазами детей»

Основной целью мероприятия является повышение узнаваемости системы-112 Московской области среди детей и молодежи.

В творческом состязании могут принять участие учащиеся образовательных учреждений, представители детских и молодежных общественных и некоммерческих организаций и объединений Московской области, семьи.

На конкурс можно представить рисунки, поделки, художественные коллажи, плакаты, видеоролики, фотографии, мультфильмы и многое другое. Подробнее об этом — в Положении о проведении конкурса по ссылке.

Материалы, оформленные в соответствии с условиями конкурса, необходимо направить не позднее 23 августа 2024 года на электронный адрес konkurs112@mail.ru или почтовым отправлением по адресу: 142115, Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей, 7а (с пометкой «На конкурс»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.