В Долгопрудном открылись летние читальные залы

Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 19:16

Библиотеки Долгопрудного вышли за пределы помещений на улицу. В городе работают традиционные летние читальные залы под открытым небом, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Там можно почитать книгу, принять участие в буккроссинге, мастер-классах, поиграть в настольные игры, познакомиться с книжными новинками. А в летнем читальном зале Центральной библиотеки работает литературно-музыкальная гостиная», — сказала директор Долгопрудненской централизованной библиотечной системы Ирина Нечаева.

Маленькие жители округа могут разгадывать кроссворды и рисовать на свежем воздухе.

Где и как работают летние читальные залы:

Центральная библиотека (ул. Дирижабельная, д. 17) — по средам, с 17:00 до 18:00.

Центральная детская библиотека (пр-кт Пацаева, д. 14) — по пятницам, с 15:00 до 16:00.

Библиотека семейного чтения (ул. Спортивная, д. 9) — по пятницам, с 16:00 до 17:00.

Стать посетителем летнего читального зала может любой желающий.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.

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