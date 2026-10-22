В Долгопрудном открыли выставку художника Юрия Немцева

Персональная выставка Юрия Немцева «Странствие вне времени» работает в Долгопрудненском историко-художественном музее до 25 ноября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Долгопрудненском историко-художественном музее открыта персональная выставка Юрия Немцева «Странствие вне времени». Творчество автора посвящено миру фантазии, необычных образов и пространств.

Художник работает в направлении «сюрреалистический пейзаж», сочетая фантазийно-парадоксальные сюжеты, геометрические пространства и метафизические образы. В его картинах реальность переплетается с воображением, а привычные формы приобретают неожиданные очертания. Автор обращается к темам времени, бесконечности Вселенной и места человека в окружающем мире.

Юрий Немцев — член Профессионально-творческого союза художников России, Международного художественного фонда и Творческого союза художников России. Он стал лауреатом и победителем конкурсов живописи в России и за рубежом. Его работы представлены в российских и зарубежных галереях и коллекциях.

Выставка продлится до 25 ноября. Возрастная маркировка — 0+. Подробная информация размещена на сайте музея.

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