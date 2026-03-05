В Дмитровском округе выбрали победителей конкурса «Живая классика»

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» прошел 3 и 4 марта в Доме детского творчества «Радуга» в Дмитрове. В нем участвовали 65 школьников из 23 образовательных учреждений округа и центра «Фиеста», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники представили отрывки из произведений классической и современной литературы. Жюри оценивало технику чтения, артистизм и глубину понимания текста. Конкурс прошел по нескольким номинациям.

В номинации «Научно-фантастическая литература» победила Дарья Федоренко из центра дополнительного образования «Фиеста». В категории «Классическая и современная литература» лучшими стали Сергей Степенко из гимназии «Дмитров» и Мирослава Обрывина из Яхромской средней общеобразовательной школы № 1. Победители представят Дмитровский округ на региональном этапе.

«Уверен, что наш округ продолжит показывать отличные результаты на всех этапах конкурса. Самое главное — что молодое поколение продолжает читать книги, развиваться и расти, опираясь на лучшие литературные традиции», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Конкурс «Живая классика» — всероссийский проект, направленный на популяризацию чтения и развитие ораторского мастерства у школьников. Его цель — выявление талантливых чтецов и формирование устойчивого интереса к литературе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.