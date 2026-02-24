В Дмитровском округе укрепляют усадьбу Никольское-Обольяниново

Специалисты московской подрядной организации закрыли окна усадебного дома деревянными щитами, чтобы снизить теплопотери. Рабочие устанавливают балки под перекрытиями между этажами и укрепляют кровлю старинного здания.

По словам подрядчика, дом находится в аварийном состоянии и требует срочного усиления конструкций и устранения протечек. Без этих мер усадьба графов Ольсуфьевых может окончательно разрушиться.

У объекта культурного наследия появился новый инвестор, имя которого пока не раскрывается. В отличие от прежних владельцев, он приступил к практическим работам по сохранению главного дома. По договору с правительством Московской области инвестор обязан за свой счет провести реставрацию. На период работ земельный участок передан ему в аренду за один рубль в год с последующим правом выкупа после завершения восстановления.

Сейчас на территории ведутся проектно-изыскательные работы. После их завершения планируется восстановить не только графский дом, но и хозяйственные постройки с парком. В состав комплекса входит также Никольская церковь XVIII века, которая была разграблена и закрыта после революции, но в настоящее время восстановлена, и в ней регулярно проходят службы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что подмосковная усадьба в Болдине, где жил и работал Василий Татищев, восстанавливается буквально с нуля. Сначала открыли историческую тропу, осенью прошлого года — памятник Василию Татищеву.

«Уже обустроили сквер и уличную библиотеку. Впереди ждет кропотливый процесс реставрации зданий. Еще сделаем прогулочные дорожки, зоны для творчества и спорта — подружим современную инфраструктуру с историей», — отметил Воробьев.