В Дмитровском округе укрепляют усадьбу Никольское-Обольяниново
Фото - © Евгений Рой
Дворянская усадьба «Никольское-Обольяниново» в селе Подъячево Дмитровского округа 24 февраля получила срочные противоаварийные работы. Подрядчики начали укреплять конструкции здания перед реставрацией.
Специалисты московской подрядной организации закрыли окна усадебного дома деревянными щитами, чтобы снизить теплопотери. Рабочие устанавливают балки под перекрытиями между этажами и укрепляют кровлю старинного здания.
По словам подрядчика, дом находится в аварийном состоянии и требует срочного усиления конструкций и устранения протечек. Без этих мер усадьба графов Ольсуфьевых может окончательно разрушиться.
У объекта культурного наследия появился новый инвестор, имя которого пока не раскрывается. В отличие от прежних владельцев, он приступил к практическим работам по сохранению главного дома. По договору с правительством Московской области инвестор обязан за свой счет провести реставрацию. На период работ земельный участок передан ему в аренду за один рубль в год с последующим правом выкупа после завершения восстановления.
Сейчас на территории ведутся проектно-изыскательные работы. После их завершения планируется восстановить не только графский дом, но и хозяйственные постройки с парком. В состав комплекса входит также Никольская церковь XVIII века, которая была разграблена и закрыта после революции, но в настоящее время восстановлена, и в ней регулярно проходят службы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что подмосковная усадьба в Болдине, где жил и работал Василий Татищев, восстанавливается буквально с нуля. Сначала открыли историческую тропу, осенью прошлого года — памятник Василию Татищеву.
«Уже обустроили сквер и уличную библиотеку. Впереди ждет кропотливый процесс реставрации зданий. Еще сделаем прогулочные дорожки, зоны для творчества и спорта — подружим современную инфраструктуру с историей», — отметил Воробьев.