В Дмитровском округе пройдут культурно-спортивные выходные

31 мая гостей ждут утренняя спортивная разминка, динамичные эстафеты, турниры по волейболу и настольному теннису. А после активностей можно будет переключиться на творчество — в программе мастер-классы «Кукла-оберег» и «Сделано в парке», а также праздничное настроение от развлекательной программы «Здравствуй, лето!».



1 июня, в День защиты детей родителей и малышей ждут весёлые игры, конкурсы, мастер-классы «Краски лета» и «Сделано в парке», а также праздничная программа «Шагает детство по планете».



"Парк им. И. А. Лямина — это пространство для спорта, творчества и семейного отдыха. Коллектив парка готовит программу так, чтобы было интересно и детям, и их родителям, и даже бабушкам с дедушками. Эти выходные в на свежем воздухе — прекрасная возможность для семейного досуга» — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.