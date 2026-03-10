В Дмитровском округе показали «Тартюфа» для семей бойцов СВО

Праздничный вечер к 8 Марта организовали для матерей и жен участников специальной военной операции в Дмитровском муниципальном округе 7 марта. По инициативе главы округа Михаила Шувалова Дмитровский драматический театр представил спектакль «Тартюф», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вечером 7 марта Дмитровский драматический театр пригласил семьи защитников на показ комедии Мольера «Тартюф». Мероприятие объединило женщин, чьи родные находятся в зоне специальной военной операции, и стало для них возможностью отвлечься от повседневных забот.

Перед началом спектакля Михаил Шувалов поздравил гостей с наступающим Международным женским днем и подчеркнул значимость поддержки семей военнослужащих.

«Поддержка семей участников специальной военной операции — наша главная задача. Мы стараемся окружить заботой каждого, чтобы жены, матери и сестры наших героев чувствовали, что они не одни, что мы рядом. В преддверии 8 Марта нам особенно хотелось подарить женщинам тепло, внимание и хорошее настроение», — отметил Шувалов.

Кульминацией вечера стало вручение букетов тюльпанов. Под песню «Королева красоты» в исполнении Муслима Магомаева актеры вышли в зал и подарили цветы каждой зрительнице.

Директор театра Марина Мурашкина сообщила, что коллектив с 2022 года оказывает поддержку бойцам и их семьям: организует выезды к военнослужащим, проходящим реабилитацию в санатории на территории округа, приглашает родственников на спектакли и проводит новогодние постановки для детей.

«Замечательный спектакль, а театр — просто молодцы. Очень люблю их постановки и игру актеров. Спасибо главе округа за приглашение и поддержку семей воинов СВО», — поделилась зрительница Татьяна Кружкова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.