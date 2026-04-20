В Дмитровском округе открыли выставку Марии Костровой

Фото - © Управления культуры, туризма и работы с молодежью администрации Дмитровского муниципального округа

сегодня в 18:00

Выставка «Калейдоскоп воспоминаний» московской художницы Марии Костровой открылась 17 апреля в музее-заповеднике «Дмитровский кремль». Экспозиция объединила живописные работы, построенные на сочетании кинематографичного света и авангардной выразительности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В экспозиции представлены произведения, в которых соединяются монументальность и хрупкость, внутренняя напряженность и внимание к деталям. Работы построены на театральной драматургии цвета и смелых художественных решениях. Проект не предлагает готовых трактовок, побуждая зрителя к личному прочтению образов и символов.

«Работы Марии — это субъективный космос. Она погружает в пространство символов, где каждый найдет отражение своих мыслей», — поделились впечатлениями первые посетители.

«Калейдоскоп воспоминаний» — яркий, эмоциональный проект, который украсил культурную жизнь округа. Такие выставки делают Дмитров привлекательным для туристов и интересным для жителей», — отметила заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.

Выставка проходит по адресу: Дмитров, улица Загорская, дом 17, музей-заповедник «Дмитровский кремль». Вход платный. Дополнительная информация по телефону +7 (495) 993-74-13. Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.