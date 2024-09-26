В Дмитровском округе открылась выставка «Драгоценная рукопись»

В Дмитровском городском округе на территории усадьбы в селе Подъячево открылась выставка «Драгоценная рукопись: „Хозяин и работник“ и Никольское-Обольяниново», посвященная истории создания рассказа Льва Толстого. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Эта выставка — уже третий проект в серии, которую музей реализует совместно с обществом сохранения усадьбы Никольское-Обольяниново.

Рассказ Льва Толстого «Хозяин и работник» стал тем художественным шедевром, которого давно ожидали русские читатели от Толстого.

Впервые о рассказе писатель упоминает в дневнике 6 сентября 1894 года. 1 января 1895 года Толстой с дочерью Татьяной Львовной уезжает в имение Олсуфьевых Никольское.

Обстановка усадьбы способствовала вдохновению писателя. Именно здесь, в Никольском, он активно работал над рассказом «Хозяин и работник» и завершил его, а 23 декабря 1885 года начисто переписанную «драгоценную рукопись» увезла в Петербург с письмом Льва Николаевича еще одна гостья Никольского — Мария Мейендорф.

Первоначально усадьба носила название «Горушки» и была основана в 1760-х годах капитаном-преображенцем П.М. Власовым.

В 1802 году село Горушки было куплено у наследников Власова отставным временщиком П.Х. Обольяниновым, который и построил большую часть усадебного комплекса. В имении часто бывали представители подмосковного дворянства, в том числе поэты П.А. Вяземский и поэт Василий Пушкин — дядя Александра Сергеевича. В честь новых хозяев село было переименовано в Обольяниново, или Обольяново.

Затем имение унаследовал племянник генерала, подполковник М.М. Обольянинов. Он передал усадьбу своей дочери Анне, которая вышла замуж за графа Адама Олсуфьева. До самой революции усадьбой владели их потомки, Олсуфьевы. В Никольском у Олсуфьевых гостили Д.И. Менделеев и Л.Н. Толстой, который работал здесь над повестью «Смерть Ивана Ильича», рассказом «Хозяин и работник» и романом «Воскресение».

В 1918 году умер последний Олсуфьев, Михаил Адамович — бывший камер-юнкер двора, член Госсовета, дмитровский мировой уездный судья и председатель уездной управы.

В советское время село Обольяниново было переименовано в честь уроженца этих мест С.П. Подъячева. В 1994 году постройки усадьбы приобрел Благотворительный фонд Кирсана Илюмжинова, который намеревался реконструировать их для размещения санаторно-туристического комплекса. Однако эти планы не были осуществлены до сих пор. Господский дом заброшен и требует срочной реставрации, а парк превратился в «дикие заросли».

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