В Дмитровском округе откроется выставка изразцов XV–XVIII веков

Выставка «Изразцовый жар царских печей» откроется 17 апреля в музейно-выставочном комплексе музея-заповедника «Дмитровский кремль» в Подмосковье. В экспозиции представят находки археологов, обнаруженные на территории Троице-Сергиевой лавры, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Основу экспозиции составляют подлинные предметы, поднятые во время археологических раскопок на территории Троице-Сергиевой лавры. Работы проходили под руководством заведующей отделом сохранения археологического наследия Института археологии РАН, кандидата исторических наук Аси Энговатовой. Все представленные экспонаты имеют подтвержденное научное происхождение и ранее находились в культурном слое памятника.

