В Дмитровском кремле 19 апреля откроется выставка «Соль земли»

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В музейно-выставочном комплексе «Дмитровский кремль» 19 апреля начнется выставка «Соль земли» заслуженного художника РФ Бориса Чупрова. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На выставке представят работы, посвященные теме Древней Руси. Также гости смогут ознакомиться с портретами и пейзажами, сделанными в творческих поездках по регионам России и за рубежом.

Выставка завершится 19 мая 2024 года. Подробности можно узнать на сайте музея.

Дмитровский кремль представляет собой частично сохранившуюся древнерусскую крепость XII века. Раньше это была резиденция удельных князей Дмитрова.

Сейчас кремлевские строения являются объектом культурного наследия России. На территории кремля работает музей-заповедник «Дмитровский кремль», располагающий богатейшей коллекцией предметов, которая складывалась на протяжении более 100 лет.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.