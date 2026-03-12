В Дмитрове утвердили границы воинского мемориала

Границы территории и режим использования братской могилы советских воинов 1941–1942 годов утвердили в селе Игнатово муниципального округа Дмитров. Объект связан с событиями Битвы за Москву и имеет статус памятника регионального значения, сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.

Главное управление культурного наследия Московской области утвердило границы территории и режим использования объекта культурного наследия регионального значения — братской могилы советских воинов 1941–1942 годов в Игнатово.

Документ закрепляет территорию воинского захоронения и устанавливает требования к ее использованию. Они касаются сохранения памятника, благоустройства и поддержания его исторического облика.

Братская могила связана с событиями Битвы за Москву. Зимой 1941–1942 годов в ходе контрнаступления Красной армии были освобождены Дмитров, Яхрома, Клин, Солнечногорск и другие населенные пункты Подмосковья. В захоронении покоятся советские воины, погибшие при освобождении района.

Мемориал представляет собой металлический обелиск с памятными табличками и именами погибших, установленный на благоустроенной площадке. Принятое решение закрепляет правовой режим использования территории и направлено на сохранение памяти о защитниках Москвы в годы Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.