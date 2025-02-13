В Дмитрове прошел гала-концерт стипендиатов фонда Спивакова

Насыщенная двухдневная программа в рамках благотворительного проекта «Настоящее будущего», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, подарила одаренным юным музыкантам Дмитрова возможность выступить на значимой культурной площадке. Юные таланты не только продемонстрировали мастерство, но и погрузились в мир профессионального искусства через диалог с мэтрами, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Дмитровской детской школе искусств состоялся мастер-класс Заслуженного артиста России, профессора Московской консерватории Олега Худякова. Для юных исполнителей это стало прекрасным шансом перенять опыт педагога, чьи ученики покоряют мировые сцены. Вместо обычного урока — живой диалог с искусством, где рождались смелые творческие идеи.

Кульминацией проекта стал гала-концерт в Центральном дворце культуры «Созвездие». На одной сцене собрались стипендиаты Международного фонда Владимира Спивакова: воспитанники Дмитровской школы искусств, ученики музыкальной школы имени Шопена и другие юные дарования. Зрителей ждало завораживающее путешествие — от виртуозных фортепианных этюдов до зажигательных народных мелодий. Каждый номер, словно искра, напоминал: за блестящим исполнением стоят часы упорных репетиций и вдохновенное руководство наставников.

В финале вечера юным артистам вручили свидетельства об участии от фонда Спивакова. Награды получили исполнители на фортепиано, саксофоне, флейте, гармони, а также вокалисты и хореографы. Не остались без внимания и педагоги — их труд отметили благодарственными письмами.

Проект, объединяющий концертные площадки страны, продолжает традиции фонда Владимира Спивакова, который в этом году отмечает юбилей. За три десятилетия организация стала кузницей мировых звезд: 16 тысяч концертов, 120 тысяч юных участников, свыше 850 музыкальных инструментов, переданных талантам.

В Дмитрове проект реализован благодаря усилиям администрации округа, фонда Спивакова и Президентского фонда культурных инициатив.

«Поддержка юных талантов — это инвестиция в будущее культуры Дмитровского округа. Мы убеждены, что каждый музыкант способен стать выдающимся мастером, если ему дать шанс, и наша цель — создать условия, чтобы каждый ребенок мог раскрыть свой творческий потенциал», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.