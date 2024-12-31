В Дмитрове пройдет рождественская ярмарка для жителей и гостей города

На Советской площади в праздничные выходные будет работать рождественская ярмарка, где можно будет приобрести разнообразные угощения и уникальные ремесленные изделия дмитровских мастеров, сообщили в пресс-службе местной администрации.

На ярмарке посетителей ждет множество горячих блюд и напитков: датские и французские хот-доги, корейские паровые булочки пян-се, ароматная вареная кукуруза, глинтвейн, какао с маршмэллоу, а также освежающие напитки из облепихи и малины.

Дмитровские мастера-ремесленники представят свои изделия ручной работы: мыло, оригинальные куклы, изделия из кожи, вязаные вещи, плетеные корзины, украшения из бисера, посуда и предметы интерьера из эпоксидной смолы. Гости ярмарки смогут приобрести необычные подарки для близких и друзей.

— Рождественская ярмарка станет дополнением к множеству праздничных мероприятий, которые подготовили для гостей и жителей Дмитрова наши учреждения культуры, — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Ярмарка будет работать с 31 декабря по 8 января с 10:00 до 20:00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.