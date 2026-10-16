В Дмитрове открыли XI Влахернские чтения

XI Влахернские чтения начали работу 14 октября в музее-заповеднике «Дмитровский кремль». Форум посвящен духовно-нравственному воспитанию детей и приурочен к Покрову Пресвятой Богородицы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Влахернские чтения ежегодно объединяют представителей церкви, науки, культуры и образования. Музей-заповедник «Дмитровский кремль» много лет остается партнером и площадкой форума.

Первые чтения прошли в 2015 году в Деденевской школе. Сегодня проект охватывает 12 муниципалитетов Подмосковья, 60 школ, 57 детских садов, 50 учреждений культуры, три колледжа и три учреждения социальной защиты.

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов вручил розы организатору и вдохновителю чтений Светлане Тягачевой — депутату совета депутатов и почетному жителю округа. Он отметил рост проекта до регионального уровня, важность передачи детям традиционных ценностей и пожелал форуму выйти на федеральный уровень.

Иеромонах Андрей (Коробков), межъепархиальный ответственный в Московской митрополии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, благочинный Орехово-Зуевского церковного округа, передал приветствие митрополита Крутицкого и Коломенского Павла. Он подчеркнул, что форум будут рекомендовать как пример для участия во всех благочиниях Московской области.

Тягачева отметила потерю духовных ценностей, размывание традиций и рост потребительского отношения к жизни. Она напомнила о словах патриарха Кирилла о детях как передней линии борьбы за будущее и о закреплении значимости воспитательной работы указом президента.

«Влахернские чтения стали значимой площадкой по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей», — подчеркнула Тягачева.

Она представила доклад о развитии чтений за 11 лет и проект регионального отделения православных женщин Московской области — женский хор, исполнивший три песни.

Программа продолжится в школах, детских садах, учреждениях культуры, техникумах и социальных учреждениях. Закрытие состоится 6 ноября в 12:00 в ЦДК «Созвездие».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.