В Дмитрове откроют выставку «По одной дороге»

Выставка «По одной дороге» откроется 9 октября в музее-заповеднике «Дмитровский кремль». В экспозицию войдут работы художников Дмитровского муниципального округа, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка-путешествие «По одной дороге» объединит пейзажи, созданные на пленэре вдоль Савеловской железной дороги. На них представлены Дмитров, Лобня, Долгопрудный, Яхрома, Талдом, Дубна, Кимры и Калязин.

Посетители увидят города и небольшие населенные пункты, известные достопримечательности и малоизвестные живописные уголки севера Подмосковья и Тверской области. Среди сюжетов — уголки природы с подвесными мостиками и храмом в Маклаково, затопленная церковь Калязина и деревянные дома в стиле модерн в Кимрах. Каждый автор представил свой взгляд на знакомые места.

В экспозиции собраны 60 работ, в том числе 20 произведений декоративно-прикладного искусства — росписи на фарфоре.

Выставка будет работать с 9 октября до 15 ноября. Возрастная маркировка — 0+.

Подробная информация размещена на сайте музея-заповедника «Дмитровский кремль».

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