В Дмитрове чествовали победителей конкурса «Небо выбрало нас»

В Дмитровской центральной библиотеке состоялась торжественная церемония награждения победителей межрегионального конкурса литературно-исторических работ о подвигах военных лётчиков в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе округа.

В конкурсе «Небо выбрало нас» приняли участие юные жители Дмитрова и Пскова. Мероприятие прошло во второй раз, и организаторы уверены, что оно станет традиционным благодаря большому интересу участников.

Темой конкурса стали литературно-исторические работы о лётчиках-героях Советского Союза. Участники из Дмитрова исследовали подвиги лётчиков Псковской земли, а конкурсанты из Пскова и Псковской области — героев из Дмитрова.

После завершения приёма работ компетентные жюри в обоих городах приступили к отбору. Во Пскове определяли победителей из Дмитрова, а в Дмитрове — из Пскова.

Псковские специалисты высоко оценили творческие работы юных жителей Дмитровского округа. Работы были качественно подготовлены, иллюстрированы историческими фотографиями и вырезками из газет военного времени. Все участники подошли к заданию с большой ответственностью и провели серьёзную исследовательскую работу.

Участников конкурса из нашего округа, чьи работы были признаны лучшими, пригласили в Дмитровскую центральную библиотеку на церемонию награждения. Дипломы и подарки вручила директор библиотеки Наталья Аникеенко.

«Мы вместе с псковскими коллегами решили провести конкурс „Небо выбрало нас“ и в этом году. По-иному и быть не могло: ведь 2025 год Президент нашей страны Владимир Путин объявил годом 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мы искренне стремимся сохранить память о тех, кто сражался за нашу Родину. Память о наших героях должна жить вечно!» — сказала Наталья Александровна, поздравляя участников и победителей.

«Отрадно видеть, что молодое поколение проявляет искренний интерес к истории нашей Родины. Подобные конкурсы играют важную роль в патриотическом воспитании молодёжи, помогают передать знания о героическом прошлом нашей страны». — прокомментировал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

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