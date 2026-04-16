В Дмитрове 18 апреля проведут экскурсии в кремле

Экскурсии в фонды и музыкально-поэтическая программа пройдут 18 апреля в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» в Подмосковье. Посетители смогут увидеть хранилище коллекции тканей и услышать стихи под живую музыку, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экскурсия «Есть много тканей разных…» состоится в рамках проекта «Открытые фонды». Это редкая возможность попасть в музейные хранилища, которые обычно закрыты для посетителей.

Гости посетят фонд коллекции «Ткани». Хранитель Анастасия Банчева расскажет об истории здания, составе собрания и особенностях хранения экспонатов. Участникам покажут наиболее интересные предметы коллекции. Начало программы — в 11:00. Возрастное ограничение 12+.

В 13:00 в музейно-выставочном комплексе начнется музыкально-поэтическая экскурсия «Пасхальные миниатюры». Прозвучат стихи поэтов Золотого и Серебряного века, связанные с Дмитровской землей, под музыку П. И. Чайковского и Н. Римского-Корсакова. Организаторы подготовили живое исполнение в акустике музейных залов. Возрастное ограничение 12+.

Для участия в обеих экскурсиях требуется предварительная запись.

