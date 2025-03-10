В Раменском состоялся праздничный концерт в честь Международного женского дня

Накануне Международного женского дня, который во всем мире отмечается 8 марта, в Раменском муниципальном округе состоялось немало интересных творческих событий, главными героями которых стали наши милые дамы. Одним из основных подобных событий стал праздничный концерт «Сила женщины», состоявшийся в ДК им. Воровского, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В праздничную атмосферу гости дворца культуры попадали уже в фойе, где была развернута выставка «В ногу со временем» и играл вокально инструментальный ансамбль «Шанс». Под хорошо знакомые всем мелодии многие танцевали, и это лишь подчеркивало праздничный настрой присутствующих.

Основные события мероприятия развернулись в большом зале Дворца культуры. Прекрасную половину человечества с наступающими праздником поздравил глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев.

«С радостью наградил наших женщин благодарственными письмами за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд, активную гражданскую позицию и оказанную поддержку СВО, — отметил он позднее в своих социальных сетях. — Праздник, который мы будем отмечать завтра, — символ признания важности роли женщины в обществе, в семье, на работе. Женщины создают уют в доме, вдохновляют на великие дела и помогают достигать успеха. Женщины являются источником мудрости и вдохновения».

По мнению Эдуарда Малышева, сегодня наши женщины — матери и жены наших доблестных воинов, защитников Отечества. Они исполнены милосердия, многие из них по зову сердца помогают фронту: плетут маскировочные сети, отливают окопные свечи, вяжут солдатам носки, собирают, сортируют и отвозят на передовую гуманитарную помощь. Женщины-волонтеры — опора и поддержка для участников СВО.

Также с праздником представительниц прекрасного пола поздравили заместитель председателя Московской областной Думы Игорь Чистюхин и председатель Совета депутатов Раменского муниципального округа Юрий Ермаков.

«К сожалению, мы мужчины, в череде будничных дел, нередко забываем говорить нашим женщинам о том, как мы их любим, как мы их ценим, как дорожим их вниманием, — сказал Игорь Чистюхин. — На этой сцене мне хотелось бы попросить у них прощения за это. Сегодняшнее мероприятие — это прекрасный повод сказать все это нашим дорогим женщинам. Вы наш стимул — расти, учиться, развиваться, зарабатывать деньги и обеспечивать семью. Прекрасно, что вы у нас есть. Здоровья вам, удачи, и, самое главное, будьте счастливы!»

Как отметил Юрий Ермаков, в этот весенний праздник особое настроение у всех, кто выходил на сцену с поздравлениями.

«Желаю всем женщинам округа радости и внимания, приятных подарков, здоровья и всего самого доброго в жизни», — сказал он.

И, конечно, самым главным украшением праздника стали выступления лучших солистов и творческих коллективов учреждений культуры Раменского муниципального округа. А как известно, наша земля богата талантами.

Каждое выступление зрители встречали несмолкаемыми аплодисментами.

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