В Дютькове выступят лауреаты международного вокального конкурса

Лауреаты Международного вокального конкурса к 170-летию С. И. Танеева дадут концерт 11 октября в музее композитора в Дютькове. Выступление начнется в 14:00 и станет частью Танеевского музыкального фестиваля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В музее С. И. Танеева в Дютькове продолжается Танеевский музыкальный фестиваль. 11 октября здесь состоится концерт лауреатов Международного вокального конкурса к 170-летию композитора, организованного Академией хорового искусства имени В. С. Попова.

Молодые вокалисты, чье мастерство получило высокую оценку на международном уровне, исполнят произведения русских и зарубежных композиторов.

Концерт начнется в 14:00. Адрес музея: г. Звенигород, микрорайон Дютьково, дом 23а. Возрастное ограничение — 6+. Информацию о билетах можно получить по ссылке.

В музее регулярно проходят тематические и художественные выставки, концерты. Проведение летних Танеевских музыкальных фестивалей стало традицией. Также здесь организуют встречи с потомками С. И. Танеева и его учеников, художниками и поэтами, презентации документальных фильмов и новых изданий.

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