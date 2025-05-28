В День защиты детей в городском парке Каширы пройдет большой праздник

Программа обещает быть насыщенной: с утра до вечера на разных площадках — выставка техники, фестиваль красок, мастер-классы, концерт и раздача мороженого.

«Предлагаем маленьким гостям и их родителям активно провести выходные в нашем парке. Мы подготовили интересную и насыщенную праздничную программу для ребят: мастер-класс, интерактивная программа, фотозона и, конечно, вкусное мороженое для детворы», — поделилась директор городского парка Олеся Кожадей.

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