В День защиты детей в егорьевском парке откроется «Город профессий»

Жителей и гостей муниципального округа Егорьевск ждут в «Городе профессий». Это интерактивная программа, которая состоится в главном городском парке в День защиты детей, сообщили в пресс-службе округа

Программа стартует в 11:00. Традиционно будет работать выставка, которая в этот раз продемонстрирует посетителям парка детские творческие работы, посвящённые героям произведений Эдуарда Успенского.

На сцене на это же время запланирована арт-встреча «В гостях у костюмера», здесь же пройдёт мастер-класс «Яркие бабочки» и стартует экопрогулка «Юный эколог».

В 11:30 начнется дискотека.

Дети также узнают много нового о посадке деревьев и посадят настоящий кедр.

Открыть лето музыкально помогут вокальные и хореографические коллективы, которые подготовили к празднику концертную программу. А сразу после — в 12:30 всех вдохновленных новыми знаниями о разных профессиях ждут на творческую мастерскую «Мечтаю стать».

Программа пройдет 1 июня по адресу: ул. Майора Удачина, парк «200 лет Егорьевску».

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