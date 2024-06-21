В День памяти и скорби в Коломне прозвучит «Реквием» Рождественского

21 июня по инициативе 1-го Московского областного музыкального колледжа и при поддержке администрации городского округа Коломна состоится концерт, посвященный Дню памяти и скорби. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

В программе исполнение поэмы Роберта Рождественского «Реквием» на музыку композитора Кузьмы Бодрова. Читает Сергей Зацепин в сопровождении симфонического оркестра и камерного хора Первого Московского областного музыкального колледжа. Дирижер — лауреат международных конкурсов Николай Фролов. Руководители коллективов: Александр Дмитриев, Никита Байцер, Ольга Дмитриева. Солисты оркестра: Анастасия Лотина, Дмитрий Германов, Елизавета Лобанова, Владислав Финогенов.

Как напомнили в ведомстве, День памяти и скорби отмечается в России 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, в память об этом трагическом событии и жертвах советского народа. Общероссийский академический проект, в рамках которого в этот скорбный день исполняют «Реквием» Роберта Рождественского под музыку Кузьмы Бодрова инициирован народным артистом СССР, Героем труда России, дирижером Юрием Башметом. В Московской области это произведение исполняется впервые.

Мероприятие состоится во Дворце культуры «Тепловозостроитель» города Коломны. Начало в 18:00. Вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.