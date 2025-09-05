Бесплатный сеанс массового катания пройдет 6 сентября на «Арене Мытищи» имени В. И. Шалимова в честь Дня города, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сеанс состоится с 18:30 до 20:00. Проходные билеты можно получить в кассах ледового дворца. Количество мест ограничено. Телефон для справок: 8 (495) 223-98-80. Вход со своими коньками (также предусмотрен платный прокат).

Ледовый дворец «Арена „Мытищи“ — современный спортивно-развлекательный комплекс вместимостью до 8 000 человек. Две арены общей площадью более 6 тысяч квадратных метров, просторные фойе, универсальный спортивный комплекс, шесть уютных буфетов, спорт-бар, — все это делает Ледовый Дворец одним из самых любимых мест для жителей Москвы и Подмосковья.

Точкой отсчета при реализации настоящего проекта является Постановление Губернатора Московской области Андрея Воробьева, в соответствии с которым была образована рабочая группа по координации действий исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления по строительству и реконструкции перспективных спортивных сооружений. Открытие состоялось 15 октября 2005 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.