В Дашковской школе состоялся традиционный Фестиваль-конкурс православной музыки, посвященный чудотворному образу Божией Матери «Неупиваемая чаша». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Этот фестиваль, радующий серпуховичей уже более двух десятилетий, в этом году собрал рекордное количество участников.

Молодежные и детские хоры проявляют все больший интерес к фестивалю. Особую атмосферу праздника создают семейные ансамбли, исполняющие духовные стихи и старинные песенные распевы.

С 2025 года фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

В этом году на участие в фестивале было подано 65 заявок из различных муниципалитетов Московской, Тульской и Калужской областей. Строгий отбор прошли 45 наиболее сильных коллективов, которые и представили свои программы на суд жюри.

В состав жюри вошли выдающиеся деятели культуры и представители духовенства:

Инна Яковлева — Заслуженный работник культуры РФ, директор Детской хоровой школы «Подлипки» им. Б. А. Толочкова;

Наталья Маркелова — Заслуженный работник культуры Московской области, директор;

1-го Московского областного музыкального колледжа;

Священник Сергий Голев — Регент Хора духовенства Московской митрополии;

Игумения Алексия — Настоятельница Введенского Владычного монастыря.

По итогам конкурсных выступлений будут определены лучшие творческие коллективы. Награждение состоится 11 мая.

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